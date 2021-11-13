Илья Лантратов по решению тренерского штаба не был включен в состав делегации, которая вылетает на заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. В итоговом списке значится 25 футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Таким образом, в Сплит отправятся трое вратарей: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Гильерме ("Локомотив" и Никита Хайкин ("Буде-Глимт").
В нынешнем сезоне Лантратов сыграл в 14 матчах РПЛ за "Химки" и пропустил 22 мяча. Недавно сообщалось, что он попал в список интересов московского "Спартака" на зимнее трансферное окно.
Лантратов не полетит со сборной России на матч с Хорватией
Голкипер сборной России Илья Лантратов не полетит в Сплит и отправляется в распоряжение клуба.
Фото: ФК "Химки"