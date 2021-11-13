РФС согласовал допуск на матч с Хорватией болельщиков, вакцинированных Спутником V

Фанаты сборной России , которые привиты Спутником V, все же смогут посетить встречу с Хорватией.

Фото: The Insider

Журналист Тимур Журавель сообщил, что болельщики вакцинированные Спутником V все таки смогут попасть на матч Россия - Хорватия. Изначально так и планировалось, однако сегодня он сообщил, что хорватская сторона готова впускать на стадион только фанатов с европейскими вакцинами или отрицательными тестами.



Ситуацию удалось разрешить после вмешательства РФС.



Напомним, матч между Россией и Хорватией пройдет завтра в хорватском Сплите. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.



Источник: Telegram-канал Тимура Журавеля