Джикия: возможно с Хорватией буду капитаном. У меня есть опыт игры с капитанской повязкой, почему нет?

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал возможный выход на матч с хорватами в статусе капитана.

Фото: сборная России

"Капитанство? Это не ко мне вопрос. Возможно, я завтра буду капитаном, дождемся матча. У меня есть опыт игры с капитанской повязкой, почему бы нет?", - сказал Джикия на предматчевой пресс-конференции.



Напомним, в предыдущих случаях футболист, который посещал пресс-конференцию перед матчем, выводил сборную с капитанской повязкой на саму встречу.

