"Скажу честно, что о ничье в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает, но это не имеет никакого отношения к завтрашней игре. Завтра будет игра, в которой нужно будет сделать все, что задумали и готовились и потом будет результат", - сказал Джикия на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, в случае победы или ничьей против хорватов сборная России напрямую выйдет из группы и попадет на ЧМ-2022 в Катаре. В случае поражения россияне отправятся в стыковые матчи.
Встреча пройдет в это воскресенье в хорватском Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.
Джикия: в сборной никто не думает о ничьей
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал подготовку к решающему матчу квалификации к Чемпионату мира против Хорватии.
Фото: ФК "Спартак"