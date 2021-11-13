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Джикия: в сборной никто не думает о ничьей

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал подготовку к решающему матчу квалификации к Чемпионату мира против Хорватии.
Фото: ФК "Спартак"
"Скажу честно, что о ничье в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает, но это не имеет никакого отношения к завтрашней игре. Завтра будет игра, в которой нужно будет сделать все, что задумали и готовились и потом будет результат", - сказал Джикия на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в случае победы или ничьей против хорватов сборная России напрямую выйдет из группы и попадет на ЧМ-2022 в Катаре. В случае поражения россияне отправятся в стыковые матчи.

Встреча пройдет в это воскресенье в хорватском Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.


Теги: Джикия Сборная России Сборная Хорватии
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