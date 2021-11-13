"Ощущение такие же, как перед любым матчем. Самый важный матч в карьере? Однозначно, нет. Самый главный матч был "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас важный матч за выход, но даже если что, есть второй шанс в лице тех же стыков. Это не сравнится абсолютно", - сказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.
Сейчас сборная России располагается на первом месте в группе H отборочного этапа к ЧМ-2022. В активе подопечных Карпина 19 очков, они на 2 очка опережают хорватов. В очном матче россиян устроит победа или ничья. В случае поражения Россия отправится в стыковые матчи.
Карпин - о Хорватии: самый важный матч в карьере? Однозначно нет
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча между Россией и Хорватией в квалификации к ЧМ-2022.
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