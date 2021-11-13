"Будет трудно выстоять. Если наши выстоят - это будет подвиг. На ничью играть нельзя, но если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле мысли о том, что ничья устроит, не должны быть превалирующими. На поле нельзя бояться", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, что для выхода из группы напрямую сборной России необходимо не проиграть Хорватии в заключительном туре квалификации к ЧМ-2022. В случае поражения подопечные Карпина отправятся в стыковые матчи.
Встреча пройдет в хорватском Сплите уже в это воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.
Аршавин - о матче с Хорватией: если наши выстоят - это будет подвиг
Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия.
Фото: ФК "Зенит"