Шавло: мы уступаем хорватам в классе, но русский характер никому не подвластен

Бывший футболист сборной СССР поделился ожиданиями от предстоящего матча Хорватия - Россия в квалификации к Чемпионату мира.

Фото: РФС





Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе "Полюд". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.



Напомним, в случае победы или ничьей против хорватов "У нашей команды есть возможность противостоять им, но по классу мы уступаем. Русский характер никому не подвластен. Если объединим мастерство и характер, сможем побороться с хорватами", - цитирует Шавло " РБ Спорт ".Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе "Полюд". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.Напомним, в случае победы или ничьей против хорватов сборная России напрямую выйдет из группы и попадет на ЧМ-2022 в Катаре. В случае поражения россияне отправятся в стыковые матчи.