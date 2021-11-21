"Для меня один был вопрос главный. Раз был вопрос или вопросы, то вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все, готовимся к стыкам", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "Коммент-шоу".
Напомним, сборная России после поражения в последнем туре отборочного этапа от Хорватии (0:1) заняла 2-ю строчку в группе и отправилась в стыковые матчи, которые пройдут в два этапа.
В первом этапе российская сборная, которая попала в число сеяных команд, может встретиться с Польшей, Чехией, Турцией, Австрией и Северной Македонией.
В случае победы в первом этапе, подопечным Карпина нужно будет обыграть еще одну сборную из числа победителей других пар.
Карпин объявил, что остается в сборной России
Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: РФС