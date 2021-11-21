Карпин объявил, что остается в сборной России

Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022 в Катаре.

Фото: РФС





Напомним,



В первом этапе российская сборная, которая попала в число сеяных команд, может встретиться с Польшей, Чехией, Турцией, Австрией и Северной Македонией.



В случае победы в первом этапе, подопечным Карпина нужно будет обыграть еще одну сборную из числа победителей других пар. "Для меня один был вопрос главный. Раз был вопрос или вопросы, то вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все, готовимся к стыкам", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "Коммент-шоу".Напомним, сборная России после поражения в последнем туре отборочного этапа от Хорватии (0:1) заняла 2-ю строчку в группе и отправилась в стыковые матчи, которые пройдут в два этапа.В первом этапе российская сборная, которая попала в число сеяных команд, может встретиться с Польшей, Чехией, Турцией, Австрией и Северной Македонией.В случае победы в первом этапе, подопечным Карпина нужно будет обыграть еще одну сборную из числа победителей других пар.