"Конечно, важно, какой соперник будет. Желательно, как все говорят, чтобы была Северная Македония. Но никто пока не представляет силу этой команды. Мы думаем, что пусть будет так на бумаге, а на поле надо будет потом доказывать", - сказал Карпин YouTube-каналу "Коммент.Шоу".
Напомним, сборная России после поражения от Хорватии в последнем туре отборочного этапа вышла в стыковые матчи. Кроме Северной Македонии соперником россиян могут стать сборные Чехии, Турции, Австрии и Польши.
В случае победы в первом этапе российской сборной потребуется пройти еще одного соперника из числа победителей других пар, чтобы выйти на Чемпионат мира.
Карпин: желательно, чтобы в стыках была Северная Македония, но никто пока не представляет силу этой команды
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о желаемых соперниках в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022.
Фото: РФС