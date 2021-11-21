"Оцениваю себя, как тренера, так же, как и игрока. Обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему тренером выбрали именно меня? Не ко мне, наверное, вопрос. Пал выбор на меня, может быть потому, что никого другого не было", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "Коммент-шоу".
Сборная России заняла второе место в отборочной группе к ЧМ-2022, уступив в решающем матче Хорватии (0:1).
Напомним, ранее Карпин заявил, что останется тренером сборной России в стыковых матчах.
В первом этапе российская сборная, которая попала в число сеяных команд, может встретиться с Польшей, Чехией, Турцией, Австрией и Северной Македонией.
В случае победы в первом этапе, подопечным Карпина нужно будет обыграть еще одну сборную из числа победителей других пар.
Карпин: я обыкновенный тренер. Может быть, выбор пал на меня потому, что никого другого не было
Главный тренер сборной России рассказал, как оценивает свои тренерские способности.
Фото: РФС