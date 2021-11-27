"Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40. Две игры дома – это огромный плюс. Все должны быть рады, что нам досталась Польша", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, сборные России и Польши встретятся на первом этапе в стыковых матчах к ЧМ-2022 в Катаре. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов. Выигравшая команда отправится во второй этап, где сыграет с победителем пары Чехия - Швеция.
Мостовой: наши шансы против Польши 60 на 40
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022.
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