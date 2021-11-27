"Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира", - приводит слова польской пресс-службы ТАСС.
Накануне Станислав Черчесов заявил, что согласился бы на предложение возглавить сборную Польши, если бы оно поступило.
Напомним, в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре сборная Польши встретится со сборной России. Матч пройдет 24 марта в России. Команда, которая одержит победу встретится во втором этапе стыков с победителем пары Швеция - Чехия.
В польском футбольном союзе заявили, что не собираются увольнять тренера и назначать Черчесова
Пресс-служба польского футбольного союза ответила на слова Станислава Черчесова о готовности возглавить польскую сборную.
Фото: Global Look Press