В польском футбольном союзе заявили, что не собираются увольнять тренера и назначать Черчесова

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
1 - 1
СочиЗавершен
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.7
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.75

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 1
НефтехимикЗавершен
Енисей
3 - 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 3
ОренбургЗавершен
Спартак-2
2 - 1
ТекстильщикЗавершен
Ротор
1 - 2
ФакелЗавершен
Краснодар-2
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
П1 1.67X 3.75П2 5
Алания
1 - 0
Велес1 тайм
П1 1.13X 8П2 15
Кубань
0 - 0
Олимп-Долгопрудный1 тайм
П1 1.91X 3П2 4.5
Балтика
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
0 - 0
Ньюкасл1 тайм
П1 1.65X 3.35П2 6
Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.34X 3.2П2 3.35
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.17
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.31X 6П2 9.2
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 0
Сельта1 тайм
П1 3X 3П2 2.5
Валенсия
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.96X 3.4П2 4.2
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.32X 2.9П2 3.75
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.6
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.6X 3.8П2 2.01
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.55
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.4X 5П2 1.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.03X 3.3П2 4.1
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.61
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.35П2 2.5
Кёльн
17:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.55П2 2.31
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3.05X 3.2П2 2.49
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.1X 11П2 26

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.67X 3.9П2 5.4
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.41X 4.8П2 8.2

В польском футбольном союзе заявили, что не собираются увольнять тренера и назначать Черчесова

Пресс-служба польского футбольного союза ответила на слова Станислава Черчесова о готовности возглавить польскую сборную.
Фото: Global Look Press
"Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира", - приводит слова польской пресс-службы ТАСС.

Накануне Станислав Черчесов заявил, что согласился бы на предложение возглавить сборную Польши, если бы оно поступило.

Напомним, в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре сборная Польши встретится со сборной России. Матч пройдет 24 марта в России. Команда, которая одержит победу встретится во втором этапе стыков с победителем пары Швеция - Чехия.


Теги: Черчесов Соуза Сборная России Сборная Польши
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