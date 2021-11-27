Гаджиев - о жеребьевке стыков: нам достались нормальные команды. Главное, что не попались Италия и Португалия

Бывший тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей за право играть на ЧМ-2022 в Катаре.

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Напомним, что на первом этапе стыков



Встреча с Польшей состоится 24 марта 2022 года. "Я считаю, что нам достались нормальные команды. Главное, что не попались такие сборные, как Италия и Португалия. Плюс к этому мы играем два матча дома. Это нормальный вариант", - цитирует Гаджиева "РБ Спорт" Напомним, что на первом этапе стыков сборная России сыграет с Польшей на одном из российских стадионов. В случае прохода Россия выйдет на победителя пары Швеция - Чехия, с которым также сыграет дома.Встреча с Польшей состоится 24 марта 2022 года.