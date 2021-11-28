"На мой взгляд, этот автогол – чистая случайность. Все говорят, что за несколько минут до этого момента у Кудряшова были судороги и сводило мышцы ног. Все говорят, что ему просто надо было падать в этот момент.
Но как сказал на эти слова Валерий Георгиевич, что если бы он упал, люди бы говорили, что у него нет характера. А так он доиграл эпизод как настоящий мужчина", - сказал Адамов.
Напомним, в результате автогола Кудряшова российская сборная уступила Хорватии в решающем матче отборочного этапа за право играть на ЧМ-2022. Теперь российской сборной предстоит пробиваться через стыки.
На первом этапе подопечные Карпина сыграют со сборной Польши 24 марта. В случае победы они выйдут на победителя пары Швеция - Чехия.
Источник: "Облгазета"
Арсен Адамов - о Кудряшове: автогол - чистая случайность. Он доиграл эпизод, как настоящий мужчина
Защитник "Урала" Арсен Адамов прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче с Хорватией (0:1).
Фото: РИА Новости