"Смотрел интервью Карпина. Он сказал, что когда требуют результат, появляется страх. У нас ведь как: любое поражение сборной - это катастрофа, идет давление. Вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться", - цитирует Соболева "Российская газета".
Напомним, Кудряшов забил в собственные ворота в последней 10-минутке матча против Хорватии в отборочной группе к ЧМ-2022. В результате Хорватия с минимальным счетом переиграла российскую сборную и отправила ее в стыковые матчи.
По итогам жеребьевки России досталась сборная Польши, с которой подопечные Карпина сыграют 24 марта 2022 года. В случае прохода россияне выйдут на победителя пары Чехия - Швеция.
Соболев: на бедного Кудряшова все обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться
Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал проблемы сборной России с психологией в решающих матчах.
Фото: ФК "Спартак"