Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
1 - 2
Арсенал ТулаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1
Рубин1 тайм
Динамо
1 - 0
Уфа1 тайм
Сочи
19:00
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
0 - 0
Норвич1 тайм
Лидс
0 - 0
Брентфорд1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0
Кристал Пэлас1 тайм
Астон Вилла
19:30
Лестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 0
ЭспаньолПерерыв
Эльче
18:15
КадисНе начат
Леванте
20:30
ОсасунаНе начат
Сельта
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
2 - 3
ФиорентинаЗавершен
Специя
17:00
СассуолоНе начат
Венеция
17:00
ВеронаНе начат
Сампдория
20:00
ЛациоНе начат
Ювентус
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
17:30
ГертаНе начат
Боруссия М
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
0 - 5
РеннЗавершен
Лорьян
17:00
НантНе начат
Монпелье
0 - 0
Клермон1 тайм
Монако
0 - 0
Метц1 тайм
Реймс
17:00
АнжеНе начат
Ницца
19:00
СтрасбурНе начат
Бордо
22:45
ЛионНе начат

Соболев: на бедного Кудряшова все обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться

Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал проблемы сборной России с психологией в решающих матчах.
Фото: ФК "Спартак"
"Смотрел интервью Карпина. Он сказал, что когда требуют результат, появляется страх. У нас ведь как: любое поражение сборной - это катастрофа, идет давление. Вон как на бедного Кудряшова обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться", - цитирует Соболева "Российская газета".

Напомним, Кудряшов забил в собственные ворота в последней 10-минутке матча против Хорватии в отборочной группе к ЧМ-2022. В результате Хорватия с минимальным счетом переиграла российскую сборную и отправила ее в стыковые матчи.

По итогам жеребьевки России досталась сборная Польши, с которой подопечные Карпина сыграют 24 марта 2022 года. В случае прохода россияне выйдут на победителя пары Чехия - Швеция.


Теги: Соболев Кудряшов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Кротова удалили на 6-й минуте матча с "Динамо"
В "Спартаке" прокомментировали высказывание Мурзагулова, назвавшего Соболева "оскароносцем"
Божович "Химки" играли повеселее, и мы могли проиграть, и они
Давиташвили признан лучшим игроком матча "Арсенала" с "Химками"
Соболев: на бедного Кудряшова все обрушились. Конечно, после такого будешь бояться ошибиться 2
"Арсенал" одержал волевую победу над "Химками" в матче РПЛ 5
"Сассуоло" заинтересован в обмене Бога на Миранчука 3
Кутицкий и Захарян - в стартовом составе "Динамо" на матч с "Уфой" 3
"Нижний Новгород" - "Рубин": стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
"Вчера выиграли, повезло, дальше может не повезти". Парфенов - о победе "Спартака" над "Ахматом" 2
"Химки" использовали 3 замены к 25-й минуте матча с "Арсеналом"
Мурзагулов - о словах про Соболева: цели кого-то обидеть у меня не было 7
Источник: "Спартак" предложил пост в клубе экс-директору "Чертаново". Ранее его задерживала полиция 3
Свинов: Селихов и Максименко - вратари топ-уровня. Будем конкурировать 3
Газизов отреагировал на слова Мурзагулова в адрес Соболева в соцсетях 1
"Все по делу, нормально отношусь". Новичок "Спартака" Свинов - о шутках про фамилию 1
"Лейпциг" уволил главного тренера Марша. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на этот пост является Тедеско 1
Глушаков и Мирзов - в стартовом составе "Химок" на матч с тульским "Арсеналом"
Семенов: думаю, удалять Соболева не надо было 6
Свинов: доволен, что подписал контракт со "Спартаком". До сих пор немного не верится 3
СМИ: Черчесов может возглавить сборную Венгрии 16
"Сочи" — "Краснодар". Где и когда смотреть матч, онлайн встречи 17-го тура РПЛ 5 декабря 1
Мостовой: вопросы к Витории будут и после победы над "Ахматом" 2
Бубнов: с "Легией" потребуется проявить характер. А мы видим, что "Спартак" это умеет
Гришин: если Чалов обретет психологическую уверенность, то будет забивать и стабильно показывать свой футбол 8
"Дзюба – любовь". Как "Зенит" вышел на поле с щенками на руках и влюбил в себя фанатов со всего мира 33
Селихов — о Свинове: примем его с добротой и теплотой 1
Хендрикс: "Спартак" сражался командно и справедливо заработал три очка в игре с "Ахматом"
Источник: Ваноли представят в качестве главного тренера "Спартака" 16 декабря 37
Президент "Урала": почему мы должны уволить Шалимова? У нас доверие к нему было, есть и будет
Все новости
-