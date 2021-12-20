- Проведение чемпионата мира раз в два года - это уже бизнес-проект, хоть каждый год смогут скоро проводить. Это дает улучшения для игроков, которые не могут попасть на обычный чемпионат, если брать эту концепцию. Если брать ведущие сборные, то это просто убьет в них интерес, каждый год доказывать, что ты лучший. Но для развивающихся футбольных стран это пойдет на пользу, конечно, - передает слова Заварова "РБК Спорт".
Напомним, что ФИФА выступил с инициативой проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года (сейчас мундиали проводятся каждые четыре года). Первым с такой инициативой выступил руководитель департамента развития ФИФА экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Предложение о более частом проведении чемпионатов мира вызвало полярную реакцию футбольной общественности, многие страны высказались о ненужности изменения нынешнего формата и отказе играть на ЧМ раз в два года.
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионатах мира каждые два года
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Заваров: чемпионат мира раз в два года - бизнес-проект. Хоть каждый год смогут скоро проводить
Экс-игрок СКА, "Динамо" Киев и "Ювентуса", экс-тренер сборной Украины Александр Заваров высказался об идее ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года.
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