"Кандидаты в сборную произвели очень положительное впечатление. Все в строю, здоровы, слава богу. Будем дальше наблюдать за прогрессом. Думаю, они подойдут к сезону в хорошем состоянии", - цитирует Писарева Sport24.
Матч "Динамо" - РФШ завершился вничью - 1:1. Единственный гол в составе бело-голубых забил Арсен Захарян.
Напомним, 24 марта сборной России предстоит первый стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022. Соперником нашей сборной будет Польша. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Динамо". Если подопечные Валерия Карпина одержат победу, то их следующим соперником станет победитель пары Швеция - Чехия.
Писарев: кандидаты в сборную от "Динамо" произвели очень положительное впечатление
Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев прокомментировал контрольный матч "Динамо" против РФШ (1:1).
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