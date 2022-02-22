ФИФА: мы следим за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия - Польша запланирован на 24 марта

В ФИФА отреагировали на информацию о возможном переносе матча Россия - Польша в стыках к ЧМ-2022.

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Напомним, ранее сегодня появлялась информация, что польский футбольный союз планирует по соображениям безопасности попросить перенести матч Россия - Польша из Москвы на нейтральное поле. Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук также выступил с подобным обращением.



Матч Россия - Польша должен пройти на домашнем стадионе " "ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия — Польша запланирован на 24 марта", - цитирует пресс-службу ФИФА Sport24 Напомним, ранее сегодня появлялась информация, что польский футбольный союз планирует по соображениям безопасности попросить перенести матч Россия - Польша из Москвы на нейтральное поле. Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук также выступил с подобным обращением.Матч Россия - Польша должен пройти на домашнем стадионе " Динамо " 24 марта. Изначально встречу должны были принять "Лужники", но ее перенесли в связи коронавирусными ограничениями на количество зрителей.