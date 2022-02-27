Президент Федерации футбола Франции: Россию нужно исключить с ЧМ-2022





Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что выступает за исключение сборной России из числа команд, которые могут принять участие в ЧМ-2022.

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"Я не обсуждал этот вопрос с главами других федераций. Я склоняюсь к тому, что Россию нужно исключить из следующего чемпионата мира. Обычно я считаю, что спорт нужен для примирения людей и снятия напряжения. Но это заходит слишком далеко. Мир спорта и, в частности, мир футбола не может оставаться нейтральным", - заявил Ле Гре.



Напомним, Россия вышла в стыковые матчи к ЧМ-2022, уступив прямую путевку на турнир Хорватии. В итоге Россия должна сыграть против Польши в полуфинале стыков. В финальном матче соперником России могут стать Швеция или Чехия. которые сыграют параллельном матче.



Ранее представители всех команд, с которыми Россия может сыграть в стыках, официально отказались играть против российской сборной. Встреча России с Польшей должна была пройти 24 марта в Москве.

