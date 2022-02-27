Депутат Свищев: сборным Польши, Швеции и Чехии надо засчитать технические поражения и отдать путевку на ЧМ России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление представителей Польши, Швеции и Чехии об отказе играть с Россией в стыковых матчах к ЧМ-2022.

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Напомним, сегодня сборная Чехии официально объявила об отказе играть со



Россия должна была сыграть в полуфинале стыков против Польши 24 марта в Москве. Если бы российская сборная одержала победу, то ее следующим соперником бы стал победитель пары Швеция - Чехия.



"Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России. Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все", цитирует Свищева "РБ Спорт" Напомним, сегодня сборная Чехии официально объявила об отказе играть со сборной России возможный стыковой матч за право участвовать на ЧМ-2022. Ранее с подобными заявлениями также выступили сборные Польши и Швеции.Россия должна была сыграть в полуфинале стыков против Польши 24 марта в Москве. Если бы российская сборная одержала победу, то ее следующим соперником бы стал победитель пары Швеция - Чехия.