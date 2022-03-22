UEFA может запретить трансляцию матчей сборных в России

Под запрет могут попасть ближайшие встречи Англии с Швейцарией и Кот-д’Ивуаром.

Скриншот: UEFA

России могут запретить показ матчей сборных под эгидой UEFA. Организация хочет разорвать контракт с "Матч ТВ".



С сетки вещания могут снять товарищеские матчи Англии с Швейцарией и Кот-д’Ивуаром, пишет Yahoo Sports.



Ранее сообщалось, что футбольные функционеры из Англии недовольны трансляцией в России встреч Кубка Англии. Футбольная ассоциация страны рассматривает варианты, как прервать дальнейшее сотрудничество.



Напоминаем, что ранее АПЛ прекратила показ игр в России. Также в начале марта сообщалось, что будущее контракта с Бундеслигой находится под вопросом - Матч ТВ во время матчей 25-го тура показывала стандартный логотип лиги, тогда как DFL сменила его цвета на желто-синий фон в поддержку Украины.