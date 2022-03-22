По информации источника, игрок готов выйти на поле в стыковых матчах к Чемпионату мира 2022. При этом в составе «сливочных» полузащитник не появлялся с февраля.
Действующее соглашение клуба с Бэйлом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист 4 раза выходил на поле в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании, забил 1 гол и получил 2 желтых карточки.
Источник: AS.
СМИ: Бэйл, пропускающий матчи «Реала» с февраля, тренируется в сборной без ограничений
Вингер «Реала» Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса. Ранее он пропустил игру 29-го тура Ла лиги против «Барселоны» из-за жалоб на боли в спине.
Фото: AFLO / Global Look Press