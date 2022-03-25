"Сейчас проходят спокойные тренировки, более точечные. Недельным циклом доволен. Завтра тренировка с молодежкой пройдет в формате игры. Главное, без травм. Попробуем то, что наигрываем.
Лично я был расстроен, когда нас отстранили. Хочу сыграть на большом турнире, но у нас его отобрали. Но мы взрослые люди, приняли ситуацию", - цитирует Джикию Sport24.
Напомним, сборная России должна была вчера сыграть полуфинальный матч в стыках к ЧМ-2022 против сборной Польши, но ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды от турниров и матчей под эгидой организации. По этой причине Польша автоматически вышла в финал стыков, где сыграет со сборной Швеции, которая вчера обыграла Чехию (1:0).
Джикия: был расстроен, когда нас отстранили. Хочу сыграть на большом турнире, но у нас его отобрали
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как воспринял отстранение национальной команды от стыковых матчей к ЧМ-2022.
Фото: "Чемпионат"