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Черданцев: не считаю, что исключение Польши с ЧМ невозможно. Их поведение должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев заявил, что предполагает сценарий, при котором Польша будет исключена из числа участников ЧМ-2022.
Фото: Матч ТВ
"Польша отказалась играть против России еще до того, как заседал конгресс ФИФА, а на нем вопрос об исключении России даже не поднимался.

Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру. Не считаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ еще больше 7 месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, сборная Польши должна была сыграть с Россией в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022, однако поляки заявили, что отказываются выходить на поле против российской сборной. Впоследствии ФИФА и УЕФА объявили о том, что все российские команды отстранены от участия в международных турнирах.

По этой причине сборная России покинула стыки, а Польша автоматически вышла в финал, где обыграла Швецию (2:0) и попала на ЧМ-2022. Сегодня в Катаре прошла жеребьевка турнира, по итогам которой Польша попала в одну группу с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.




Теги: Черданцев Сборная Польши Сборная России
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