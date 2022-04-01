"Польша отказалась играть против России еще до того, как заседал конгресс ФИФА, а на нем вопрос об исключении России даже не поднимался.
Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру. Не считаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ еще больше 7 месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, сборная Польши должна была сыграть с Россией в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022, однако поляки заявили, что отказываются выходить на поле против российской сборной. Впоследствии ФИФА и УЕФА объявили о том, что все российские команды отстранены от участия в международных турнирах.
По этой причине сборная России покинула стыки, а Польша автоматически вышла в финал, где обыграла Швецию (2:0) и попала на ЧМ-2022. Сегодня в Катаре прошла жеребьевка турнира, по итогам которой Польша попала в одну группу с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.
Черданцев: не считаю, что исключение Польши с ЧМ невозможно. Их поведение должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев заявил, что предполагает сценарий, при котором Польша будет исключена из числа участников ЧМ-2022.
Фото: Матч ТВ