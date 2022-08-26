Вейналдум вынужден пропустить ЧМ-2022

Полузащитник "Ромы" и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум отказался от операции и пропустит ЧМ-2022.

Фото: Getty Images

Полузащитник "Ромы" и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум пропустит чемпионат мира 2022, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. После консультации с врачами "Ромы", "ПСЖ" и сборной Нидерландов игрок принял тяжёлое решение отказаться от операции, которая смогла бы ускорить процесс. Теперь Джорджиньо вернётся в строй предположительно в январе 2023 года.



Напомним, что 31-летний полузащитник получил перелом ноги на тренировке в составе "Ромы". Вейналдум перешёл в итальянский клуб летом 2022 года на правах аренды из французского "ПСЖ". До этого футболист выступал за английский "Ливерпуль", где провёл свой лучший игровой отрезок. За французский клуб в прошлом сезоне Джорджиньо принял участие в 31 игре. На его счету 53 сыгранных минуты, один гол и три результативные передачи.



Источник: La Gazzetta dello Sport