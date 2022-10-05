"Да, географически Украина не рядом с Испанией и Португалией, но в 2021 году чемпионат Европы по футболу проводился тоже во многих странах, и в России сыграли очень много матчей, хотя мы тоже далеко находимся от многих стран Европы. Это нормально, что Украина может провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией", - цитирует Журову "Metaratings".
Напомним, ранее стало известно, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2030-м году.
Кроме того, существует еще три возможных места проведения турнира:
1. Марокко
2. Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная заявка)
3. Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка)
В Госдуме отреагировали на то, что Украина может провести ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
Фото: ТАСС