- Мне нравится смотреть за игрой футболистов вне зависимости от их позиций. Но если все же выбирать сборные, то Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных. Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Нет, такого не хочу, - приводит комментарий Зиньковского "Чемпионат".
Чемпионат Мира 2022 году стартует 20 ноября в Катаре. Соперниками Франции станут Тунис, Дания и Австралия. Бельгия сыграет против Хорватии, Марокко и Канады. Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Мексикой, Польшей. Ранее капитан команды Лионель Месси заявил, что предстоящим мундиаль станет для него последним.
Антон Зиньковский перешел в "Спартак" летом этого года и провел 17 матчей. На счету футболиста два забитых мяча и два ассиста.
Зиньковский: не хочу, чтобы сборная Аргентины победила на Чемпионате Мира 2022
Вингер "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, за кого будет болеть на предстоящем ЧМ-2022 и заявил, что не хотел бы победы сборной Аргентины.
Фото: "СЭ"