"Как буду смотреть ЧМ-2022? Как и все, в отпуске, на пляже. Буду смотреть, наслаждаться, как звезды показывают мировой уровень. Ну и обтекать слюнями, потому что тоже хотел бы быть на их месте", - цитирует Пиняева Sport24.
Напомним, ЧМ-2022 стартует 20 ноября в Катаре. В матче открытия турнира сыграют Катар и Эквадор. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени. Сборная России пропустит турнир, поскольку была отстранена от участия в стыковых матчах за право пробиться на него.
Ранее сегодня Сергей Пиняев дебютировал в составе сборной России в матче против Таджикистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. В этом году полузащитнику исполнилось 18 лет.
Пиняев - о ЧМ: буду смотреть, как звезды показывают мировой уровень. И обтекать слюнями - хотел бы быть на их месте
Полузащитник сборной России Сергей Пиняев рассказал, как планирует смотреть ЧМ-2022.
Фото: РФС