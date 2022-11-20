"Надо быть готовыми, что на ЧМ?2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропускает турнир. Кроме того, сборная России не участвовала в жеребьевке в отборочные группы ЧЕ-2024 и не выступает в текущем розыгрыше Лиги наций.
Ранее сегодня матчем Катар - Эквадор (0:2) стартовал ЧМ-2022 в Катаре.
Канчельскис: мировому футболу начхать на отсутствие России, его никто даже не заметит
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением об отстранении сборной России от международных турниров.
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