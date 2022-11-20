Губерниев: стартовал чемпионат мира по футболу! И что? И ничего. Всем пофиг

Комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в наличии зрительского интереса к ЧМ-2022.

Фото: ТАСС

"Итак, стартовал чемпионат мира по футболу! И что? И ничего... Всем пофиг... Или не всем?", - написал Губерниев в своем личном телеграм-канале.



Ранее сегодня Эквадор переиграл Катар в матче открытия ЧМ-2022 (2:0) благодаря дублю Эннера Валенсии. Благодаря этой победе Эквадор, как минимум, на сутки возглавил турнирную таблицу группы А, где также играют сборные Нидерландов и Сенегала.



Завтра ЧМ-2022 продолжится матчами Англия - Иран, Сенегал - Нидерланды и США - Уэльс.