"Итак, стартовал чемпионат мира по футболу! И что? И ничего... Всем пофиг... Или не всем?", - написал Губерниев в своем личном телеграм-канале.
Ранее сегодня Эквадор переиграл Катар в матче открытия ЧМ-2022 (2:0) благодаря дублю Эннера Валенсии. Благодаря этой победе Эквадор, как минимум, на сутки возглавил турнирную таблицу группы А, где также играют сборные Нидерландов и Сенегала.
Завтра ЧМ-2022 продолжится матчами Англия - Иран, Сенегал - Нидерланды и США - Уэльс.
Губерниев: стартовал чемпионат мира по футболу! И что? И ничего. Всем пофиг
Комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в наличии зрительского интереса к ЧМ-2022.
Фото: ТАСС