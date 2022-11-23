- Знаю результат матча Аргентины с Саудовской Аравией, но матч не видел. Удивился, потому что в 2018 году Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а тут Аргентина не смогла. Думаю, у Аргентины будет возможность реабилитироваться. 100% она выйдет из группы, - приводит комментарий Кругового "Чемпионат".
Вчера Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии (1:2). После первого тайма подопечные Лионеля Скалони выигрывали, благодаря забитому пенальти Месси. Но во втором тайме за 5 минут Саудовская Аравия забила два гола и вышла вперед. Отличились Аль-Шехри и Аль-Давсари. В другом матче группы Польша и Мексика сыграли со счетом 0:0. Тем самым Аргентина располагается на 4 месте в квартете С. Саудовская Аравия возглавляет группу.
Круговой: Аргентина 100 процентов выйдет из группы
Крайний защитник "Зенита" Даниил Круговой высказал мнение по поводу положения Аргентины в группе ЧМ.
Фото: AFP