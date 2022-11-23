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Рианчо: никто так не доминирует на поле, как Испания

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Экс-тренер "Спартака" испанец Руаль Рианчо оценил разгромную победу сборной Испании над Коста-Рикой (7:0)
Фото: "СЭ"
- Это первый матч, ощущения хорошие. Теперь ждем, что будет с Германией. Никто так не доминирует на поле, как Испания. Можно говорить о возможном завоевании кубка? Еще очень рано об этом говорить, - приводит комментарий Рианчо "СЭ".

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. "Красная фурия" забила три мяча в первом тайме и еще четыре во втором. Подопечные Луиса Энрике владели мячом 81,8 % игрового времени и отдавали передачи с точностью 96,6 процентов. Национальная команды Испании занимает первое место в своей группе. Следующий матч команда проведет против Германии.


Рианчо Сборная Испании
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