"Видно, как сильно сдал Криштиану Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает. С этим сложно смириться, когда на протяжении долгих лет ты лучший футболист мира", - цитирует Титова "РБК Спорт".
Напомним, в ноябре Криштиану Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану из британской The Sun, в котором раскритиковал "Манчестер Юнайтед" и многих представителей клуба. В результате клуб объявил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне Роналду успел провести 16 матчей в составе "красных дьяволов", в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Сейчас Роналду находится в составе сборной Португалии на ЧМ-2022. В стартовом матче на турнире его команда переиграла Гану (3:2). Сам Роналду отметился голом с пенальти.
Титов: Роналду сильно сдал. Его время ушло, но он пока этого не понимает
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением о Криштиану Роналду.
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