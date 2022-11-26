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Роналду - о матче с Ганой: очень важная победа, но еще ничего не выиграно!

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу победы над Ганой в первом туре ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
- Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но еще ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сконцентрированы на достижении наших целей. Вперед, Португалия, - написал Роналду в своих социальных сетях.

Напомним, в пером туре мундиаля Португалия смогла переиграть Гану с счетом 3:2. У подопечных Сантуша голами отметились Роналду, Феликс и Леау. У африканцев забивали Айю и Букари. Криштиану вывел команду с капитанской повязкой и смог открыть счет своим мячам на турнире. Форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал. Этот гол позволил Роналду отметиться забитым мячом на пятом ЧМ подряд и тем самым установить новый рекорд. Португалия занимает первое место в своей группе, набрав 3 очка. В другом матче этого квартета Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).

Во втором туре Португалия встретится с Уругваем. Игра пройдет 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.


Роналду Сборная Португалии
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