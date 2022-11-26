Дани Алвес: в атаке "ПСЖ" играют более феноменальные футболисты, чем Мбаппе

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался по поводу форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

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- Великий игрок всегда должен знать и понимать, кто рядом с ним. Партнёры по команде помогают усилить твои сильные качества. Мбаппе — феномен, но он до сих пор не понял, что те, кто играет с ним в атаке "ПСЖ", более феноменальны, чем он, - приводит комментарий Алвеса La Gazzetta dello Sport.



В этом сезоне 23-летний француз принял участие в 26 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. На счету футболиста 22 забитых мяча и 6 результативных передач. Летом этого года Мбаппе переподписал контракт до июня 2025 года и стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Партнерами в атаке Килиана являются экс-капитан сборной Бразилии Неймар и обладатель семи Золотых мячей Лионель Месси. Ранее СМИ сообщили о конфликте между французом и бразильским нападающим парижского клуба Неймаром.



Мбаппе со своей сборной выступает на ЧМ-2022 в Катаре. В 1-м туре Франция разгромила сборную Австралии. Килиан забил гол и отдал один ассист. Во втором туре подопечные Дидье Дешама сыграют с Данией.