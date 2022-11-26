Месси: теперь каждый матч для нас как финальный

Капитан сборной Аргентины прокомментировал турнирное положение команды на ЧМ-2022.

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- Мы не можем сейчас опускать руки. Теперь каждый матч для нас как финальный, поэтому мы не можем больше ошибаться. Мы знали, что реакция людей будет такой [на поражение Саудовской Аравии]. Я думаю, вместе, как команда, мы сможем исправить нашу ситуацию, - приводят комментарий Месси социальные сети национальной команды Аргентины.



Сегодня Сборная Аргентины в рамках 2-го группового раунда ЧМ-2022 смогла победить Мексику со счетом 2:0, Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Эта победа позволила подопечным Лионеля Скалони набрать три очка и сравнятся с Саудовской Аравией. Аргентина находится на втором месте в квартете. Следующим матч аргентинцы проведут против сборной Польши.