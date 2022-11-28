Луис Энрике: договорились с Фликом встретиться в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что договорился с наставником Германии Ханси Фликом о встрече в финале ЧМ-2022.

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- Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара... Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией — это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче, - приводит комментарий Энрике Sport.es.



Испания и Германия посеяны в группу Е. Во втором туре команды играли между собой. Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол Альваро Мораты ответил своим забитым мячом Никлас Фюллькруг. Подопечные Луиса Энрике возглавляют квартет, набрав 4 очка в двух матчах. Немцы с одним баллом замыкают группу. В 3-м туре Испания сыграет с Японией, а Германия встретится с Коста-Рикой. Подопечным Ханси Флика нужна только победа. В другом матче группы Е Япония неожиданно уступила Коста-Рике. Команды набрали по три очка и опережают сборную Германии.