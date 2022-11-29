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Защитник Дании Кьер: Мбаппе - феномен, он всегда может причинить боль

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Защитник сборной Дании Симон Кьер высказался по поводу игры французского нападающего Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images
- Честно говоря, он невероятен. Мбаппе феномен, и на него работает команда. Все бегают, чтобы он мог иногда передохнуть. Он всегда может причинить боль, я никогда не видел такой скорости ни у одного другого игрока в своей карьере, - приводит комментарий Кьера Gazzetta dello Sport.

23-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе в этом сезоне принял участие в 27 матчах, на счету игрока 24 забитых мяча и 6 голевых передач. Футболист вместе со сборной Франции играет на ЧМ-2022 в Катаре. Подопечные Дидье Дешама первыми обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Во втором туре французы обыграли Данию со счетом 2:1. Дублем отметился Мбаппе. Всего на турнире Килиан забил уже 3 мяча.


Мбаппе Сборная Франции
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