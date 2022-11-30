Актер Гогунский: буду болеть против сборной Польши из-за их подлого футбола

Актер Виталий Гогунский рассказал, что будет болеть против сборной Польши в противостоянии с Аргентиной.
"Обычно я не болею против кого?то, но сегодня я буду болеть против сборной Польши. Их подлый футбол в начале первого тайма с Саудовской Аравией, когда они били локтями, наступали на ноги", - цитирует Гогунского "Матч ТВ"
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Напомним, сборная Польши сыграет с Аргентиной в матче, который станет ключевым для борьбы за место в плей-офф чемпионата мира. Встреча пройдет сегодня, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Перед заключительным туром сборная Польши лидирует в группе C, набрав 4 очка в двух первых матчах. Аргентина и Саудовская Аравия отстают от Польши на одно очко. Последнее место в группе занимает Мексика.