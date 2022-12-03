Черчесов: ничего сверхъестественного в тактике на ЧМ-2022 не заметил

Экс-наставник сборной России
Станислав Черчесов высказался о тактике на ЧМ-2022.
- Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала, когда команды будут играть на вылет. Возможно, тогда, наконец, увидим что-то новое, - приводит комментарий Черчесова "Матч ТВ"
.
Станислав Черчесов возглавлял национальную команду России с 2016 по 2021 годы. В 2018 на ЧМ в России специалист вместе с командой дошел до четвертьфинала турнира, где уступил Хорватии в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4).
Вчера завершился групповой раунд ЧМ-2022 в Катаре. Уже сегодня начнутся матчи 1/8 турнира. Нидерланды сыграют с США, а Аргентина встретится с Австралией.