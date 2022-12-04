Тихонов - о вылете Бельгии с ЧМ-2022: они показали такой результат из-за внутренних разногласий

Экс-игрок сборной России
Андрей Тихонов высказал мнение, что внутренние конфликты являются причиной вылета Бельгии с ЧМ-2022.
- Считаю, что это ненормально. Плюс высказывание де Брюйне. Наверное, поэтому они показали такой результат и такую игру. В 80-х говорили про игроков "Динамо
" (Киев), что они между собой не разговаривали. Это очень спорные моменты, - приводит комментарий Тихонова "Матч ТВ"
.
Сборная Бельгии не смогла преодолеть групповой барьер на ЧМ-2022. Команда набрал 4 очка и заняла третью строчку в квартете. Ранее СМИ сообщали, что внутри команды плохая атмосфера. Некоторые игроки не разговаривают друг с другом. После вылета Бельгии, наставник Роберто Мартинес покинул свой пост.