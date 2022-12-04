Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 1 3 1
ПольшаЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
СенегалЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Орещук: в сборной Польши Левандовски себя никак не реализовал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игре форварда сборной Польши Роберта Левандовски.
Фото: Getty Images
- Мне очень понравился матч. Но исполнительское мастерство играет роль. Такие звезды как Мбаппе на данном этапе решают очень многое. Вот Левандовски вроде звезда, а в сборной никак себя не реализовал, - высказал свое мнение Орещук в эфире "Матч ТВ".

В 1/8 финала ЧМ-2022 Польша уступила Франции (1:3) и вылетела с турнира. Нападающий Барселоны Роберт Левандовски забил на ЧМ-2022 два мяча. Первый гол форвард отправил в ворота Саудовской Аравии. А второй – в ворота Франции с пенальти. Отметим, что мяч в ворота Саудовской Аравии стал для Роберта первым на ЧМ. После вылета с турнира Левандовски заявил, что игрокам не хватило мастерства и не исключил, что может принять участие в следующем мундиале в 2026 году


Орещук Левандовски Сборная Польши
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Французы на радость россиянам выбили Польшу с чемпионата мира. Мбаппе — новый король! 1
Сборная Англии – единственная команда, которая не получила ни одной карточки на ЧМ-2022 1
Линекер: сборная Англии снова показала красивый футбол. Спасибо Саутгейту за его неоднозначные решения
Мбаппе: я приехал на ЧМ-2022 ради победы, а не "Золотой бутсы" 1
Фабрицио Романо: Канте уйдет из "Челси" по окончании сезона
Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022 4
04 декабря
Голы Хендерсона, Кейна и Сака помогли Англии разгромить Сенегал и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022 4
Орещук: в сборной Польши Левандовски себя никак не реализовал
Кейн - лучший бомбардир сборной Англии на ЧМ и Евро
Тихонов - о вылете Бельгии с ЧМ-2022: они показали такой результат из-за внутренних разногласий
Дешам: Мбаппе - лучший игрок в мире
Михневич: добились того, чего Польша не могла добиться за 36 лет 4
Тарханов: такое ощущение, что французы играли в матче с Польшей вполсилы эксклюзив
Кечинов: Мбаппе показал, что сейчас он является лучшим игроком в мире эксклюзив
Семин: Мбаппе - уникальный игрок, но давайте оценим его игру после ЧМ-2022 1