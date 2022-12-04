Орещук: в сборной Польши Левандовски себя никак не реализовал

Бывший спортивный директор "Динамо
" Роман Орещук высказался об игре форварда сборной Польши Роберта Левандовски.
- Мне очень понравился матч. Но исполнительское мастерство играет роль. Такие звезды как Мбаппе на данном этапе решают очень многое. Вот Левандовски вроде звезда, а в сборной никак себя не реализовал, - высказал свое мнение Орещук в эфире "Матч ТВ"
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В 1/8 финала ЧМ-2022 Польша уступила Франции (1:3) и вылетела с турнира. Нападающий Барселоны Роберт Левандовски забил на ЧМ-2022 два мяча. Первый гол форвард отправил в ворота Саудовской Аравии. А второй – в ворота Франции с пенальти. Отметим, что мяч в ворота Саудовской Аравии стал для Роберта первым на ЧМ. После вылета с турнира Левандовски заявил, что игрокам не хватило мастерства и не исключил, что может принять участие в следующем мундиале в 2026 году