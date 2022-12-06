Брейдо: играть с Месси и Неймаром - исключительное счастье, а Роналду не помогает командой структуре

Директор по коммуникациям ЦСКА
Кирилл Брейдо усомнился, что Криштиану Роналду
положительно влияет на свои команды.
"Играть с Месси и Неймаром — это исключительное счастье, а играть с Роналду, может быть, счастье, но с точки зрения командной структуры и климата в раздевалке это не помогает", - сказал Брейдо в эфире "Матч ТВ".
Напомним, перед началом чемпионата мира о расторжении контракта с Роналду объявил "Манчестер Юнайтед", в который форвард вернулся летом прошлого года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Криштиану в 20 млн евро. В этом году ему исполнилось 37 лет.
На ЧМ-2022 Роналду провел три игры в составе сборной Португалии, в которых забил один мяч с одиннадцатиметрового.