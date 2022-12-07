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Данни: Роналду будет важен в матче с Марокко

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Португальский экс-игрок "Зенита" Мигель Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Португалия – Марокко.
Фото: ИТАР-ТАСС
- Против Марокко будет сложная игра, совсем не такая, как со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет и Роналду будет важен в этой игр, - приводит комментарий Данни "СЭ".

Португалия в 1/8 финала ЧМ-2022 разгромно обыграла Швейцарию (6:1). Капитан португальской сборной Криштиану Роналду впервые на турнире остался в запасе вышел на замену на 73-й минуте и отметился забитым мячом, который был отменен из-за офсайда. В групповом раунде мундиаля экс-игрок "МЮ" провел все три игры в стартовом составе. Форвард забил один гол, реализовав пенальти с Ганой (3:2).

В четвертьфинале Португалия сыграет со сборной Марокко, которая оказалась сильнее Испании (0:0,3:0 пен.). Матч пройдет 10 декабря.


Данни Роналду Сборная Португалии
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