Данни: Роналду будет важен в матче с Марокко

Португальский экс-игрок "Зенита
" Мигель Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Португалия – Марокко.
- Против Марокко будет сложная игра, совсем не такая, как со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет и Роналду будет важен в этой игр, - приводит комментарий Данни "СЭ"
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Португалия в 1/8 финала ЧМ-2022 разгромно обыграла Швейцарию (6:1). Капитан португальской сборной Криштиану Роналду
впервые на турнире остался в запасе вышел на замену на 73-й минуте и отметился забитым мячом, который был отменен из-за офсайда. В групповом раунде мундиаля экс-игрок "МЮ" провел все три игры в стартовом составе. Форвард забил один гол, реализовав пенальти с Ганой (3:2).
В четвертьфинале Португалия сыграет со сборной Марокко, которая оказалась сильнее Испании (0:0,3:0 пен.). Матч пройдет 10 декабря.