Sport1: Флик продолжит работу со сборной Германии

Наставник сборной Германии Ханси-Дитер Флик продолжит работу с командой.

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На саммите Немецкого футбольного союза состоялся диалог между главой организации Берндом Нойендорфом, вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке и Ханси-Дитер Фликом. По его итогам было принято решение, что Флик сохранит поста главного тренера сборной Германии и будет готовить команду к Евро-2024.



Ханси-Дитер Флик стал тренером Германии в 2021 году. Первым крупным турниром специалист стал ЧМ-2022 в Катаре. "Бундестим" не смогла преодолеть групповой барьер, заняв 3-е место в своем квартете.



Евро-2024 пройдет в Германии.



Источник: Sport1.de