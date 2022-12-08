Черчесов - о Роналду: Криштиану чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов оценил игру Криштиану Роналду
на ЧМ-2022.
- Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру, - приводит комментарий Черчесова "СЭ"
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37-летний португальский форвард Криштиану Роналду
вместе со своей сборной вышел в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Швейцарию со счетом 6:1. Экс-игрок "МЮ" остался в запасе впервые на турнире и вышел всего на 17 минут. В групповом раунде Роналду провел все три игры в стартовом составе и забил один гол в ворота Ганы (3:2). Этот мяч позволил футболисту стать первым в истории игроком, которому удавалось забить на пяти ЧМ.
Сегодня СМИ сообщили, что Роналду пригрозил наставнику Португалии, что уйдет из сборной из-за того, что тренер не выпустил его в основном составе.