Карпин: не могу сказать, что Аргентина нравится. Они вытаскивают матчи за счет Месси

Наставник сборной России
Валерий Карпин оценил игру аргентинской сборной на ЧМ-2022.
- Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков. Но сказать, что это сборная, которая удивляет — нет, - приводит комментарий Карпина Sport24
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Аргентина в первом матчей ЧМ-2022 проиграла Саудовской Аравии (1:2), но все равно смогла выйти из своего квартета в плей-офф турнира, одержав две победы в группе. Сначала аргентинцы обыграли Мексику (2:0), а затем Польшу (2:0). В 1/8 финала подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее Австралии (2:1). Сегодня в четвертьфинале Аргентина сыграет против Нидерландов.
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси на этом мундиале забил три мяча, один из которых с пенальти. Также на счету футболиста одна результативная передача.