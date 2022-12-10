Джикия: болею за Португалию. Не сказал бы, что у них мало шансов на победу

Защитник "Спартака
" и сборной России
Георгий Джикия рассказал о том, за кем следит на ЧМ-2022.
-Слежу за Португалией. Болею за них на ЧМ. Не сказал бы, что у них мало шансов на победу. У них очень сильный состав. Я болею за Португалию до конца, смотрел за ними всегда еще со времен Фигу, - приводит слова Джикии "СЭ"
.
Сборная Португалии на ЧМ-2022 заняла в своем квартете первое место, набрав 6 баллов. В первом раунде плей-офф подопечные Фернанду Сантуша разгромно обыграли Швейцарию со счетом 6:1. В четвертьфинале португальцы встретятся с Марокко. Матч пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. В случае победы португальцы выходят на триумфатора пары Англия – Франция.