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Шалимов: Сантуш понял, что Роналду мешает команде и ему хватило мужества не ставить его в состав. Я это поддерживаю

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Экс-наставник "Урала" Игорь Шалимов высказался по поводу решения главного тренера Португалии Фернанду Сантуша оставить Криштиану Роналду в запасе на четвертьфинал ЧМ-2022.
Фото: ФК "Урал"
- Роналду мешает команде, как и Неймар. Бразильцы уже вылетели. У них такая манера, что играют и думают только о себе. Соответственно, командная игра нарушается. Тренер это понял, и у него хватило мужества не ставить Роналду. Я это поддерживаю, - приводит комментарий Шалимова Sport24.

Сегодня Португалия играет матч четвертьфинала ЧМ-2022 против сборной Марокко. Капитан португальской сборной Криштиану Роналду второй раз подряд остался на скамейке запасных. В предыдущем раунде плей-офф против Швейцарии (6:1) Сантуш выпустил форварда только на замену. СМИ сообщили, что Криштиану был возмущен этим решением и захотел покинуть расположение команды. Роналду выходил в стартовом составе Португалии во всех матчах группового раунда. Команда за три матча забила 6 голов, один из которых забил сам Криштиану.


Роналду Шалимов Сантуш Сборная Португалии
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