Орлов: сравниваю Мбаппе с Пеле. По одаренности он выше, чем Роналду и Месси

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что считает Килиана Мбаппе более одаренным игроком, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду
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"Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы", - цитирует Орлова Sport24
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Напомним, сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с Марокко. Встреча пройдет в среду, 14 декабря. Ранее подопечные Дидье Дешаба обыграли в плей-офф ЧМ-2022 Польшу (3:1) и Англию (2:1). Килиан Мбаппе провел на мундиале 5 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Прямо сейчас француз является лучшим бомбардиром ЧМ-2022.